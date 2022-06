Numeri da record per il mese appena concluso all’aeroporto di Cagliari Elmas. I passeggeri, tra arrivi e partenze, sono stati 412.605 con un 280% di crescita rispetto allo stesso mese del 2021. È il maggio migliore di sempre per il principale scalo sardo, che vede addirittura una crescita di circa il 5% rispetto ai numeri record del maggio 2019.

La stagione estiva 2022, partita il 27 marzo scorso, si presenta dunque all’insegna dell’ottimismo anche grazie a un’ampia offerta di destinazioni, collegamenti, posti e frequenze. A conferma della netta ripresa del traffico aereo, nei primi 5 mesi del 2022 l’Aeroporto di Cagliari ha registrato circa 1.280.000 passeggeri, dato che evidenzia una crescita di oltre il 270% nel raffronto con lo stesso periodo del 2021.

Tra gennaio e maggio di quest’anno, i viaggiatori che hanno scelto le tratte nazionali sono stati oltre 1 milione (+210%). Notevole l’exploit sulle direttrici internazionali con oltre 240.000 passeggeri (+3.000%). Significativo anche l’incremento dei movimenti degli aeromobili che volano a quota 11.000 (+150%).

I numeri relativi ai flussi di traffico dei primi mesi del 2022 sono stati commentati positivamente dai vertici della società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, che per l’estate ha messo in campo un network estremamente vario con oltre 18mila i voli in programma, 38 collegamenti nazionali e 53 internazionali, per un totale di 91 rotte operate con voli diretti.

LA TORRE DI CONTROLLO – Proprio oggi l’assessorato regionale ai Trasporti ha inoltre annunciato di avere firmato una convenzione con la Sogaer per la realizzazione della nuova torre di controllo e del blocco tecnico dell’Enav nello scalo cagliaritano. È previsto un investimento complessivo di 23 milioni di euro: 16 milioni stanziati dalla Regione ai quali si aggiungono i cofinanziamenti di Sogaer (2 milioni) ed Enav (5 milioni).

“Sono opere importanti – commenta il presidente della Regione, Christian Solinas – per lo sviluppo dello scalo di Elmas e di una rete aeroportuale sarda sempre più moderna ed efficiente, con alti standard di sicurezza, che continua a crescere per numero di collegamenti e per volume di traffico passeggeri”.

“È una tappa fondamentale – sottolinea con soddisfazione l’assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde – raggiunta non senza difficoltà grazie all’impegno costante dell’assessorato e la condivisione con tutti gli enti coinvolti per il raggiungimento di un obiettivo tanto strategico quanto sfidante. L’intervento, in aggiunta agli adeguamenti degli impianti già eseguiti da Enav per il rispetto delle normative dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, consentirà di migliorare il livello di sicurezza delle operazioni di movimentazione degli aeromobili, anche in considerazione del previsto aumento del traffico”.

In particolare è prevista la realizzazione di un sistema avanzato di controllo locale del traffico aereo (Twr), un edificio denominato “Blocco Tecnico” e il collegamento per lo scambio dei dati - Flight data processing (Fdp) - tra la nuova torre di controllo e il radar di avvicinamento dell’aeroporto militare di Decimomannu. L’opera verrà localizzata nel settore sud-est dell’area aeroportuale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata