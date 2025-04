Quattro formaggi sardi superano la selezione e accedono alle finali di ottobre dell’Italian Cheese Awards 2025.

Si piazzano tra i primi trenta migliori formaggi italiani nella categoria fresco: il Piccolo Giunco, pecorino del caseificio Garau di Mandas e il Brebiblù di Argiolas di Dolianova, tra gli erborinati, e nella categoria Stagionato oltre 24 mesi si contendono il podio Fiore Sardo Dop Nuraghe Orta di Ollolai e A Mamma Erkiles di Olzai.

Il concorso, giunto alla decima edizione, premia i migliori formaggi prodotti con latte italiano al 100 per cento e prevede tre fasi.

Alla prima selezione erano presenti 1.400 formaggi da ogni parte d'Italia, con l'accesso alle semifinali dei 100 migliori formaggi italiani. Poi una seconda selezione, dove sono passati i quattro prodotti da altrettante aziende della Sardegna. La terza selezione, dove verranno eletti i primi classificati, si svolgerà nel mese di ottobre.

«È un concorso che ci tiene con il fiato sospeso per diversi mesi e questo, per noi del settore, è una garanzia della seria valutazione qualitativa e sensoriale dei prodotti - commenta con soddisfazione Marina Garau, titolare col fratello Mimmo del caseificio più antico in attività in Sardegna -. Un risultato che ci rende orgogliosi e pronti a migliorarci sempre più».

