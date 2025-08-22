«Serve una sinergia fra i nove porti della Sardegna». Domenico Bagalà parla per la prima volta da commissario dell’Autorità portuale sarda.

Incarico a tempo, ma con agenda fitta: «Bisogna puntare su merci e crociere, turismo, nautica e zona franca».

Intanto sull’insularità il sindacato sardo è perentorio: «Basta chiacchiere, si apra la vertenza Sardegna».

