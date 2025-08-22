«Sinergia fra i nove porti sardi per far crescere l’Isola»Dal 12 agosto Domenico Bagalà è commissario dell’Autorità che governa il sistema marittimo
«Serve una sinergia fra i nove porti della Sardegna». Domenico Bagalà parla per la prima volta da commissario dell’Autorità portuale sarda.
Incarico a tempo, ma con agenda fitta: «Bisogna puntare su merci e crociere, turismo, nautica e zona franca».
Intanto sull’insularità il sindacato sardo è perentorio: «Basta chiacchiere, si apra la vertenza Sardegna».
