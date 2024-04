Il Caseificio Antonio Garau dal 1880 di Mandas si aggiudica la nomination al prestigioso concorso nazionale Italian Cheese Awards e accede alle finali che si terranno ad Ancona il prossimo mese di novembre.

Il Premio Italian Cheese è il più importante riconoscimento dedicato alle migliori produzioni casearie italiane nato con l’obiettivo di far conoscere, valorizzare e premiare l’eccellenza dei formaggi. È organizzato dalla società "Guru Comunicazione”, da anni impegnata nella promozione del settore con iniziative, incontri e appuntamenti dedicati all’arte lattiero-casearia. Il Premio punta anche a far conoscere le produzioni tipiche e artigianali realizzate solo con latte e caglio italiano, stimolando, così, il miglioramento della qualità di tutta la filiera.

Il Caseificio Garau si aggiudica la nomination con il pecorino Piccolo Giunco nella categoria “fresco”. Solo tre formaggi concorrono alla finalissima, che si terrà il 10 novembre ad Ancona, per l’assegnazione del primo premio. Alcuni giorni fa a Cittadella, in Veneto, ci sono state le nomination e in quell’occasione l’azienda della Trexenta ha ricevuto la candidatura insieme ad altri tre caseifici con sede nel Veneto, nella Puglia e nel Piemonte. Le designazioni sono state fatte su 4 distinte aziende, anziché le canoniche 3, poiché due formaggi hanno ottenuto una votazione ex aequo. «Siamo felici e orgogliosi di ricevere un altro riconoscimento di eccellenza», sottolinea Marina Garau, Ceo e direttore vendite della storica azienda sarda.

Nel 2022 il Granduca di Mandas è stato classificato da Gambero Rosso come miglior pecorino sardo nel mercato nazionale ed estero, nel 2023 sempre il Granduca di Mandas ha ricevuto la medaglia d’argento tra i migliori pecorini al mondo al prestigioso World Cheese Awards, quest’anno invece è arrivata l’importante nomination nazionale all’Italian Cheese Awards. «Tutto questo per noi è un incentivo a dare sempre il meglio e a continuare con passione la tradizione iniziata dal nostro bisnonno nel 1880 e l’innovazione dell’attuale quarta generazione – continua Garau –; siamo riusciti ad incuriosire anche gli autori di Linea Verde Life, programma trasmesso su Rai 1, che, intenti a preparare l'episodio dedicato a Cagliari nel Mercato di San Benedetto, hanno scelto il nostro punto vendita per una chiacchiera sui formaggi con la presentatrice Monica Caradonna». Puntata che verrà trasmessa domani, sabato 13 aprile.

© Riproduzione riservata