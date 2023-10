Gli stranieri che comprano casa nell’Isola sono soprattutto americani e preferiscono il Nord Sardegna. Il 68,92% sceglie la provincia di Sassari per acquistare un immobile, emerge dal report realizzato sulle richieste nei primi 8 mesi del 2023 da Gate-away.com, portale immobiliare italiano per vendere casa all’estero, presentato in occasione di un convegno organizzato dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali di Cagliari.

Più di uno straniero su 4 che vuole comprare casa nell’Isola (il 26,11% per la precisione) è statunitense. Poi ci sono tedeschi (15,51%), britannici (7,48%), francesi (6,32%) e svizzeri (5,1%).

Tornando alle preferenze: dopo Sassari c’è il Sud Sardegna con il 13,53% delle richieste, Cagliari con il 7,18%, Oristano con il 6,29% e infine Nuoro con il 4,09%. Se si guarda l’aumento su base annua la migliore è Nuoro (+42,55%) davanti al Sud Sardegna (+31,07%).

Il paese preferito è La Maddalena (9,8% delle richieste), seguono Castelsardo con il 9.22%, Trinità d'Agultu e Vignola con l'8%, Budoni con il 5.68%, Arzachena con il 4.18% e Quartu Sant'Elena con il 4%.

Gli stranieri cercano una casa restaurata (44,79%) di oltre 120 metri quadri (35,76%), con giardino (72,31%), senza piscina (60,76%) e senza terreno (78,84%). La fascia di prezzo 100-250mila euro è la più richiesta (31,54%), seguono la 0-100mila euro (29,74%), 200-500mila euro (20,98%), 500mila-un milione (9,89%), e oltre il milione di euro (7,85%).

