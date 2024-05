Confartigianato Imprese Sardegna ha un nuovo presidente. Si tratta di Giacomo Meloni, 58 anni, imprenditore edile di Olbia. Per i prossimi due anni guiderà l’associazione che conta 7mila imprese e 20mila addetti.

Lo hanno deciso i delegati artigiani, riuniti nel capoluogo gallurese durante l’Assemblea Regionale, che hanno eletto anche il vice presidente Vicario, Fabio Mereu, 45enne imprenditore del trasporto persone di Cagliari, che verrà supportato dagli altri 2 vice presidenti: Sandro Paderi, imprenditore edile di Oristano, e Giuseppe Pireddu, autoriparatore di Macomer.

Della Giunta faranno parte inoltre Norella Orrù e Salvatore Loi (Cagliari-Sud Sardegna), Marina Manconi (Gallura), Giuseppe Tatti (Nuoro), Antonio Matzutzi (Oristano), Marco Rau e Maria Amelia Lai (Sassari).

Meloni approda al vertice dell’Associazione dopo quasi 30anni di militanza in Confartigianato nella quale è stato, per più mandati, vice presidente vicario regionale, presidente provinciale di Confartigianato Gallura, presidente regionale degli imprenditori edili di Confartigianato, presidente della Cassa Artigiana dell’Edilizia, componente di Giunta Nazionale di Confartigianato Edilizia-ANAEPA, e vice presidente del Cipnes di Olbia.

«Non smetteremo mai di avere cura, tutelare, rafforzare e far crescere questo fondamentale patrimonio di tradizione, conoscenza, innovazione, talento, capacità, resilienza e lavoro che le micro, piccole, medie imprese e le artigiane offrono all’Isola, al resto d’Italia e d’Europa per la crescita economica e lo sviluppo competitivo del tessuto produttivo e per il progresso sociale di cittadini e imprenditori – ha detto Giacomo Meloni - lo ribadiremo anche alla Presidente Todde, agli assessori e ai consiglieri regionali ai quali, come abbiamo sempre fatto, non chiederemo favoritismi o strumenti di mero assistenzialismo ma solo di essere messi nelle condizioni di continuare a fare il nostro meglio creando reddito e occupazione. Questa è stata e sarà sempre la nostra strada maestra e starà a noi vigilare e chiedere continuamente che gli impegni presi siano rispettati».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata