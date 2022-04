È sardo, e precisamente di Dorgali, uno dei nove giovani vignaioli che hanno rappresentato l'Italia nell'iniziativa "Vini Generazione Z" promossa nel padiglione Casa Coldiretti del Vinitaly, dove è stato protagonista anche il vermentino, vino che vede la Sardegna leader nella produzione insieme al cannonau.

Gabriele Fronteddu, 18 anni della cantina Ziu Andria, insieme ad altri 8 colleghi under 25 provenienti da Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, ha presentato il proprio cannonau doc davanti ad una delegazione di giornalisti e buyer accompagnata da ICE/Vinitaly.

"Ancora una volta la Coldiretti valorizza i giovani agricoltori aprendo vetrine internazionali per una generazione, quella di noi agricoltori under 35, che si sta prendendo spazi importanti innovando il comparto con attività multifunzionali ed attenta alla sostenibilità” spiega il delegato regionale dei Giovani Coldiretti Frediano Mura. “Il settore vitivinicolo, che si sta distinguendo anche in Sardegna per dinamicità e innovazione è particolarmente fecondo per i giovani, ed infatti, secondo una analisi della Coldiretti, 1 agricoltore under 35 su 10 (in Italia) ha una vigna".

Il comparto vitivinicolo italiano nel 2021 ha registrato un record storico per le esportazioni di vino che registrano un balzo del 12% in valore (per 7,1miliardi).

E complessivamente, secondo l'analisi Coldiretti su dati Iri Infoscan Census, l'ultimo anno fa segnare un incremento del 2,1% in valore delle vendite di vino nella grande distribuzione: a trainare sono soprattutto gli spumanti che mettono a segno un balzo del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La speciale top ten, emersa dall'analisi della Coldiretti su dati Infoscan Census relativi all'anno terminante a gennaio 2022, diffusa in occasione del Vinitaly, evidenzia che in tempo di pandemia e tensioni internazionali i consumi di vino premiano le produzioni legate al territorio. La classifica dei primi dieci vini, infatti, è composta dai soli made in Italy. E tra questi spicca il vermentino di Sardegna che nel 2021 ha registrato un incremento delle vendite del 22%.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata