Un tour per l'isola che dopo Olbia ha fatto tappa a Sassari, nella sede della Confcommercio.

L'Ente Bilaterale del Turismo della Sardegna (EBTS) intende raggiungere direttamente le imprese e i lavoratori del settore turistico. Obiettivi: informare sulle opportunità e i servizi offerti e raccogliere attivamente le esigenze e le istanze di chi opera quotidianamente nel cuore pulsante dell'economia isolana.

L'incontro sassarese ha rappresentato un'occasione interessante e ricca di spunti sia per le imprese turistiche (alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, stabilimenti balneari) sia per i lavoratori dipendenti del comparto. Durante gli incontri, i rappresentanti dell'EBTS illustreranno nel dettaglio i servizi e i vantaggi a cui è possibile accedere, tra cui: Formazione professionale, Sostegno al reddito e welfare, Sicurezza sul lavoro, Opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, Servizi di conciliazione e arbitrato.

«È stata una tappa importante di collaborazione - ha sottolineato il presidente di Confcommercio nord Sardegna, Sebastiano Casu - per un settore che cresce e merita di essere sostenuto, anche in considerazione di un periodo congiunturale di difficile lettura che necessità di uno sforzo ancor superiore da parte di tutti per superare le criticità e trovare nuovi spunti e azioni di crescita».

