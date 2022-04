Elon Musk ha fatto l'offerta "migliore e definitiva" per acquistare il 100% di Twitter e ritirarla dal listino di Borsa.

Dopo l'acquisto di oltre il 9%, il patron di Tesla offre 54,20 dollari per azione per un totale astronomico di 43 miliardi di dollari, secondo quanto riferisce la Cnbc. In pre-mercato, i titoli Twitter balzano a New York dell'11,45% (a 51,10 dollari), mentre quelli Tesla cedono l'1,33% a 1008.81 dollari.

La società, dice l’uomo più ricco del mondo che proprio su Twitter ha postato i dettagli dell’offerta, ha un "potenziale straordinario" che lui vorrebbe sbloccare. L’imprenditore canadese naturalizzato statunitense è pronto a pagare un premio del 54% rispetto al prezzo di chiusura del 28 gennaio e uno del 38% su quello dell'1 aprile, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio pubblico dell'investimento di oltre il 9% da parte del Ceo di Tesla nella società.

Twitter fa sapere che esaminerà con attenzione l'offerta di Musk e risponderà nel "miglior interesse di tutti gli stockholder".

(Unioneonline/D)

