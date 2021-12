Sostenibilità e innovazione: sono questi i trend per i nuovi mestieri anche in Sardegna.

Le competenze legate a green e digitale diventeranno sempre più importanti per entrare nel mercato del lavoro e per accompagnare le imprese nella loro trasformazione: secondo le previsioni del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, rielaborate dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, infatti, nell’Isola sono 4.531 le aziende che hanno effettuato eco-investimenti nel periodo 2016–2019 e nei prossimi mesi le assunzioni relative ai green jobs saranno 21.107, pari al 27% del totale.

“I temi della transizione digitale e del green sono i driver di crescita e di competitività per le nostre imprese e costituiscono la nuova bussola dello sviluppo sociale ed economico – ha commentato Fabio Mereu, vicepresidente di Confartigianato Imprese Sardegna e delegato regionale per l’Innovazione Tecnologica –, uno sviluppo che ha bisogno non soltanto di risorse e tecnologie, ma anche di competenze adeguate e di una cultura nuova, che verrà incarnata soprattutto dai giovani, per natura portatori sani d’innovazione”.

“È una trasformazione guidata sia dalle imprese che esportano, sia da quelle che stanno adattando la loro professione, le loro produzioni e i loro servizi – ha continuato –, questo significa, per il digitale, impresa 4.0 e Internet interconnessione e anche possibilità di sviluppare l’analisi sui big data. Le previsioni a medio termine, inoltre, mostrano che la domanda di competenze green riguarderà in maniera trasversale tanto le professioni a elevata specializzazione e tecniche, quanto quelle che richiedono meno qualificazione”.

“Il Covid non ha fermato gli investimenti green, perché sempre più imprenditori sono consapevoli dei vantaggi competitivi derivanti dalla transizione ecologica – ha spiegato Daniele Serra, segretario di Confartigianato Imprese Sardegna – ancora oltre la metà delle imprese manifatturiere percepisce questo passaggio più un vincolo che una opportunità”.

(Unioneonline/F)

