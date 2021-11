"Oggi l'export del Made in Italy non solo è tornato ai livelli pre-Covid, ma ha superato i volumi record registrati nel 2019, anno del boom delle esportazioni italiane", con 377 miliardi euro nei primi nove mesi del 2021, rispetto ai 356 dello stesso periodo del 2019.

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo all'Italian Sports Day all’Expo 2020 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

"La comunicazione ha un ruolo cruciale nel rilancio del nostro Paese. Per questo figura come primo dei sei pilastri che compongono il ‘Patto per l'Export’, l'intesa che ho firmato nel giugno 2020 con i rappresentanti del sistema imprenditoriale italiano. Stiamo mantenendo gli impegni presi con vigore e visione, promuovendo il ‘bello e ben fatto’ italiano con iniziative strategiche come quella che il 29 novembre lanceremo ufficialmente: una campagna di comunicazione straordinaria, del valore di 50 milioni di euro, che sosterrà l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale e l'export italiano nei comparti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria", ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 Stelle.

Quest’anno a far crescere l’attrattività del sistema Paese sono state anche le vittorie sportive dell’Italia, dal trionfo agli Europei di calcio agli storici risultati dell’atletica alle Olimpiadi di Tokyo.

"Lo sport italiano ha dimostrato di essere un volano straordinario per la promozione a tutto campo del Made in Italy. Penso alle sinergie tra sport e nutrizione e alla valorizzazione della dieta mediterranea quale stile di alimentazione e di vita sano; alle sinergie con moda e design, come dimostrato dalle divise ufficiali disegnate da Giorgio Armani per la Nazionale di calcio a Euro 2020. Altrettanto importante è il legame tra sport e ricerca scientifica e tecnologica, sia in ambito di attrezzature ordinarie sia nello sviluppo di protesi e dotazioni per i campioni Paraolimpici", ha aggiunto Di Maio.

