"La situazione della continuità territoriale marittima da e per la Sardegna è chiara a tutti. Ben vengano le proposte di legge avanzate dagli onorevoli Mura e Marino per disciplinare la continuità marittima. Chiaro che serve una base di confronto, perché dalle nostre analisi risulta una buona base ma è strutturata in maniera troppo simile alla continuità aerea. Servirebbe una fase burocratica più snella per far sì che il bando e le proposte di legge attuate siano più inerenti a quelle che sono le necessità della Sardegna".

Lo ha affermato in audizione alla commissione Trasporti della Camera l'assessore regionale Giorgio Todde, intervenuto su delega del governatore Christian Solinas, assente per motivi personali.

"Purtroppo la situazione attuale è disastrosa - ha proseguito Todde -, delle vecchie e nuove tratte che erano in convenzione, a oggi, dopo due anni dall'ultimo bando andato in scadenza e poi in proroga, solo due sono state assegnate. Ovvero la Cagliari-Napoli e la Cagliari-Palermo. Ci sono difficoltà su alcune tratte che hanno un fallimento di mercato importante".

"Una su tutte - ha spiegato ancora -, la tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, dove siamo passati da una tratta giornaliera su Cagliari, con due toccate bisettimanali su Arbatax, ad avere oggi tre tratte settimanali su Cagliari e zero su Arbatax. Questo perché è andata deserta anche la terza gara. L'idea iniziale era di tenere la vecchia struttura, con un bando unico, andando a compensare sulle linee più remunerate".

"È vero anche che potrebbe essere una scelta più azzeccata individuare tratta per tratta, fare indagini di mercato separate e fare assegnazioni separate. Però le tratte in difficoltà hanno necessità di una compensazione adeguata", ha aggiunto l’assessore.

E ha concluso: "Siamo disposti a sederci sulla base di queste due proposte di legge che andrebbero semplificate. La nostra intenzione è quella di avere un regime tariffario adeguato, frequenze garantite sia sui passeggeri che sulle merci e dare il diritto alla mobilità. La situazione sul trasporto navale è disastrosa. C'è una tratta che è in gara, la Porto Torres-Genova, alcune sono a libero mercato, due assegnate e una deserta per l'ennesima volta".

