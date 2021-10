Potrebbe essere oggi il giorno giusto per individuare il vincitore del bando per la continuità territoriale. Ita dovrebbe inviare i documenti richiesti alla Regione, seguiranno poi le verifiche del caso ma, dopo l’affidamento del servizio, in ogni caso bisognerà aspettare il fine settimana per poter acquistare un biglietto di viaggio.

La compagnia deve aggiornare i sistemi di vendita, allestire a livello web la rete di collegamenti con gli orari e le frequenze dei voli.

Dal 15 ottobre quindi entrerà in vigore il decreto ministeriale che regola il settore fino al maggio 2022.

Volotea intanto ha annunciato nei giorni scorsi la presentazione del ricorso al Tar a seguito dell’esclusione per irregolarità non sanabile nella presentazione dei documenti relativi al bando.

