I lavoratori domestici regolarmente assunti in Sardegna nel 2023 sono 46.912 in 53.002 famiglie. Più del 70% sono badanti. Coinvolto in questo settore il 6,3% della popolazione totale.

Sono i dati che emergono dal sesto rapporto annuale sul lavoro domestico promosso da Domina, associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico. Oltre l'80% degli occupati è di nazionalità italiana, mentre le donne rappresentano il 90,8%.

L'età media del lavoratore domestico è 48,9 anni. Il datore di lavoro ha un'età media di 68,1 anni con una prevalenza femminile (67,2%). Nel 2023 le famiglie in Sardegna hanno speso circa 295 milioni di euro per la retribuzione dei lavoratori domestici (stipendio, contributi, TFR). Il valore aggiunto prodotto da questa componente vale circa 400 milioni di euro (l'1,2%).

Analizzando i dati provinciali, si nota come la distribuzione sia piuttosto polarizzata sul capoluogo: a Cagliari si concentrano il 53,9% delle colf e il 50,8% delle badanti.

Da segnalare un'incidenza di badanti nettamente superiore alle altre regioni, con una media di 26,7 badanti ogni 100 anziani. Cifre destinate ad aumentare: nel 2050 in Sardegna ci saranno 208 mila anziani (ultra-ottantenni), è prevista una variazione 2023/2050 del +67,5% dei residenti anziani, mentre dall'altra parte le prospettive indicano la presenza di 108 mila bambini residenti (0-14 anni). La componente anziana quindi sarà quasi il doppio di quella infantile (16,8% della popolazione contro 8,7%).

