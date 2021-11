Resta in bilico la situazione dei lavoratori della Carbosulcis, società partecipata al 100% dalla Regione Sardegna che gestisce la miniera di Monte Sinni, che da anni ormai ha posto fine alle attività estrattive.

"È necessario riavviare in tempi celeri i lavori del tavolo tecnico regionale che avrebbe dovuto accompagnare Carbosulcis all'auspicata riconversione, ma di cui oramai si è persa traccia": fa sapere la Rsu dell'azienda con un comunicato.

"Appare surreale quanto si evince dal confronto tra il risalto mediatico sui media nazionali e regionali dei possibili progetti di riconversione del sito minerario e la quotidianità che si vive all'interno della miniera. Da un lato, infatti si evidenziano gli sviluppi di scenari futuri che i progetti di riconversione potrebbero dare al sito minerario, dall'altro, ultimo in ordine cronologico, veniamo informati della interdizione dell'accesso al sottosuolo a causa di problemi di sicurezza dettati dalla carenza di minatori. Oltre la sempre maggiore incertezza sul futuro lavorativo, è preoccupante rilevare che il numero di maestranze attualmente occupate non solo non permette di far progredire le ordinarie attività e di sviluppare i nuovi progetti, ma neanche di mantenere in sicurezza il sito minerario", si legge ancora nella nota.

Secondo la Rappresentanza sindacale unitaria, "la miniera non solo è parte integrante di questo sito produttivo, costituendo elemento distintivo per i lavoratori, ma è fondamentale per lo sviluppo delle attività di riconversione, tra cui anche il progetto Aria; una eventuale non agibilità del sottosuolo potrebbe portare anche a vanificare gli sforzi sinora fatti, sia in termini di risorse umane, sia di risorse economiche sul progetto.In questi mesi si è assistito solo a delibere di prese d'atto o di indirizzo da parte della Giunta Regionale, oltre a parole di soddisfazione sulle proposte progettuali, ma mai ad assunzioni di responsabilità attraverso atti ufficiali. Gli atti finora prodotti hanno avuto quasi l'obiettivo di far traslare nel tempo il problema".

