Non smettono di salire i prezzi dei carburanti, con rincari record per benzina e gasolio in pericolare in Sardegna.

E’ quanto denuncia l’Adiconsum, che ha monitorato gli ultimi prezzi comunicati al Mise dai gestori della regione.

Un litro di verde in modalità servito “è arrivato a sfiorare i 2,3 euro al litro ad Arzachena o a La Maddalena”, dove viene venduto a 2,299, afferma il presidente regionale dell’associazione Giorgio Vargiu.

Il gasolio, sempre servito, costa invece fino a 2,239 euro al litro a La Maddalena, 2,199 ad Arzachena. Prezzi carissimi anche a Tortolì e Lanusei, con listini alla pompa “superiori a 2,1 euro al litro per il gasolio e fino a 2,259 per la benzina”.

Prezzi ovviamente più bassi ma ben superiori ai 2 euro al litro anche in modalità self service: la verde costa 2,109 a La Maddalena, stabilmente sopra i 2 ad Arzachena, Tortolì e Lanusei.

“Un vero e proprio massacro per le tasche delle famiglie sarde, che non solo spendono di più per i rifornimenti di carburante, ma subiranno una impennata dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di prodotti, a causa dei maggiori costi di trasporto della merce diretta in Sardegna”, sottolinea Vargiu.

