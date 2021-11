Nuovi incontri sulla vertenza Air Italy.

I sindacati saranno in Consiglio regionale mercoledì 17 novembre, convocati dal presidente Michele Pais e alla presenza dei capi gruppo.

Lo ha annunciato il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu.

Per il 22 novembre è invece prevista la convocazione da parte del Ministero del Lavoro in videoconferenza.

"Questi due incontri - ha spiegato Boeddu - sono importanti poiché se non si dovesse trovare una soluzione entro il 31 dicembre, ovvero tra poco più di un mese e mezzo, 1.322 verranno licenziati senza alcun appello. Per questa ragione, in occasione del primo incontro presso gli uffici della Regione chiederò al presidente Pais e ai consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione di attivarsi, per quanto di loro competenza, affinché la clausola di salvaguardia resa esigibile per i lavoratori Alitalia sia estesa anche ai lavoratori Air Italy".

Visto il periodo di ripresa del comparto dei trasporto, il sindacalista ritiene "ingiusto quanto dannoso perdere professionalità importantissime non solo per la nostra Isola ma per il Paese intero".

Per questo, Boeddu "reitererà la proposta a suo tempo esposta che consiste nella proroga della cassa integrazione utilizzando la medesima norma creata correttamente per i lavoratori Alitalia. Tale proroga, congiuntamente ai corsi di aggiornamento per evitare che vadano perdute le licenze ed i brevetti, servirà ad evitare un disastro sotto l'aspetto sociale e la perdita di un know how costruito in oltre sessant’anni, tanto è il tempo che è trascorso da quando nacque Alisarda".

