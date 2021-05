"Il rilancio dell'aeroporto è un tema strategico per lo sviluppo del territorio. È da decenni che se ne parla, è una sorta dio cavallo di battaglia di tutti gli amministratori che in questi anni si sono alternati nelle istituzioni locali e regionali. La Regione sta lavorando in modo proficuo con il Consorzio Industriale, come dimostra il recente incontro con un importante imprenditore altoatesino, per dare un futuro allo scalo di Tortolì. Ci sono diverse possibilità per sfruttare al meglio questa struttura: dai voli di linea, speriamo l'anno prossimo, anche grazie al Distretto Aerospaziale, all'avio volo".

Lo ha affermato Giorgio Todde, assessore dei Trasporti della Regione Sardegna, nel corso del webinar organizzato dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra dal titolo: "Il rilancio della struttura aeroportuale di Tortolì, la nautica e il distretto aerospaziale".

L'esponente della Giunta Solinas ha ricordato come ci sia uno sforzo comune con altri assessori, come Quirico Sanna e Anita Pili, per rilanciare anche il settore della nautica e le aree della ex cartiera. "A breve - ha concluso - avremo anche una risposta sulla riclassificazione del porto".

Giacomo Cao (Amministratore Unico del CRS4 e Presidente del Distretto Aerospaziale della Sardegna) ha, invece, ricordato come il distretto aerospaziale della Sardegna abbia in essere un contratto triennale che, al momento, non ha ancora avuto operatività perché fondamentalmente ha due vincoli: la riapertura della struttura e il gradimento del Distretto rispetto ai soggetti che verranno chiamati a gestire l'infrastruttura.

"Sono convinto, come anticipato correttamente dal Commissario Franco Ammendola, che sarà proposta una configurazione gestionale dell'infrastruttura di assoluto valore e, pertanto, non ho alcun dubbio che il Distretto Aerospaziale della Sardegna saprà accogliere positivamente la nuova struttura gestionale per essere pienamente operativa. Sono altresì convinto - ha sottolineato Cao - che l'ENAC a brevissimo possa dare l'ok affinché la struttura aeroportuale venga riaperta. Credo, quindi, che nel giro di breve tempo queste due condizioni verranno soddisfatte. Il distretto, pertanto, potrà corrispondere quanto contrattualmente previsto in termini di affitto dell'infrastruttura e, sulla base dei locali che avrà a disposizione, potrà iniziare un lavoro sull'infrastruttura".

Mauro Merella (Protezione Civile della Sardegna) ha infine ricordato come sia in corso un'analisi, a livello logistico, delle strutture da attivare sul territorio in relazione all'aeroporto di Tortolì e ha evidenziato quale sia oggi il ruolo della Protezione Civile in merito alla pianificazione della gestione delle emergenze.

