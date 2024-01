Si vola fino a Pasqua o poco più.

Il calendario di Ita Airways – che gestisce i collegamenti tra Cagliari e gli aeroporti di Roma e Milano – non va oltre il 7 aprile, con tutto ciò che ne consegue: i passeggeri sardi che vogliono programmare per tempo un viaggio non possono farlo, così come i turisti che in questi giorni stanno già pensando alle vacanze di primavera-estate.

La compagnia statale al momento non ha ancora ricevuto il nulla osta alla vendita dei biglietti dalla Regione, che a sua volta attende il via libera di Enac e Assoclearance: quest'ultima è l'associazione che assegna gli slot, cioè le fasce orarie in cui gli aerei sono autorizzati al decollo.

