Organizzato dall’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, si terrà giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 18 presso l’ArtLab del Mas.Edu, in via Piga 9, un workshop sul tema La riproducibilità di opere d’arte e archeologia nell’epoca digitale. Percorsi espositivi e sensoriali. Tecnologie 3D per i beni culturali”.

Le due giornate, finanziate dall’Unione Europea con fondi PNRR, sono curate dal professor Pier Paolo Luvoni, in collaborazione con i professori Milco Carboni, Diego Ganga, Giuseppina Manca di Mores, Pietro Pirino e Roberto Satta.

Il workshop fa parte delle iniziative del progetto E.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia Spoke 2 – Innovazione e sostenibilità per la competitività delle PMI del turismo e dei beni culturali, ed è dedicato a promuovere innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese sarde della filiera del turismo e dei beni culturali, con l’obiettivo di creare sinergie per lo sviluppo di progetti innovativi e partecipativi volti alla valorizzazione del territorio e alla transizione digitale sostenibile.

L’introduzione dei lavori sarà a cura dei professori Giuseppina Manca di Mores, docente di Beni culturali e ambientali e Pier Paolo Luvoni, docente di Tecniche plastiche contemporanee, e della dottoressa Giulia Diana, dottoranda in Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music and Cultural Heritage - Accademia di Belle Arti di Napoli.

Relazionerà il dottor Giulio Bigliardi, di 3DArcheolab sull’introduzione alle tecnologie di rilevo 3D (scanner 3D e fotogrammetria digitale) e l’introduzione a software di modellazione 3D (modellazione geometrica e scultura digitale).

L’ingresso è libero previa registrazione al link riportato nella locandina, e fino a esaurimento posti.

© Riproduzione riservata