Dopo il successo di Milano, il 9-10 aprile arriva a Cagliari il laboratorio creativo “Women Creative Empowerment”, innovativo progetto improntato sulla crescita personale e professionale al femminile, nato dalla collaborazione tra l’attrice e formatrice Roberta Crivelli e la life e business coach Sonia Casalicchio.

In programma workout teatrali e coaching per incrementare stima di sé, autoefficacia e autodeterminazione.

“Women Creative Empowerment è nato dalla grande sinergia tra le nostre due discipline – spiega Roberta – il teatro e il coaching, e dal desiderio di lavorare per le donne e con le donne”. Il coaching “lavora sulla capacità di scoprire potenzialità e risorse interiori”, precisa Sonia, per “rafforzarle e usarle nel raggiungimento dei propri obiettivi sfidanti”.

Focus sul teatro, “per sperimentarsi – aggiunge Roberta – e ad allenarsi direttamente sul campo, mettendo subito in pratica le risorse scoperte con il coaching e utilizzando la propria capacità espressiva ed empatica”. E poi il laboratorio di “Empowerment al femminile”, “uno spazio creativo perfetto per dedicare del tempo a sé stesse, un’occasione unica per mettersi in gioco, allontanarsi da stereotipi limitanti e impadronirsi consapevolmente del proprio potenziale inespresso”.

“L’energia e la creatività che si generano con questo tipo di lavoro hanno finora portato a casa dei risultati sorprendenti – la promessa di Sonia – per alcune consapevolezza, per altre fiducia, per tutte, in sostanza, nuova linfa vitale da destinare ai propri obiettivi”.

È possibile partecipare al workshop iscrivendosi attraverso il sito web dedicato. I biglietti sono in promozione speciale fino a domenica 20 marzo e la partecipazione è riservata ad un gruppo esclusivo di 12 donne.

