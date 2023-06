Prima in Italia, in ambito accademico, la scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari ha sperimentato il cinema VR a 360°. La tecnologia permette una nuova fruizione cinematografica immersiva perché le riprese, eseguite con speciali camere a 360°, non hanno inquadratura limitata da una cornice, ma sono una sfera infinita e continua.

Immediatamente apprezzati i lavori prodotti da Marta Manconi, Cristiano Mattei, Fabiana Miccio, Wanda Pianu, Giovanni Rosa, Rachele Setzu e Rebecca Setzu, studentesse e studenti del Biennio specialistico in Cinematografia Documentaria, che giorno dopo giorno si stanno conquistando importanti premi e spazi nel panorama artistico, nei festival e concorsi.

L'ultimo riconoscimento in ordine di tempo è per Cristiano Mattei, selezionato con il suo corto VR a 360° dal titolo "Foolimmersion" per la prima esposizione virtuale internazionale sull’isola di Venezia: “Viral Human. Arte pubblica e Metaverso” promossa da MIRNArte e Creative Motion.

L’evento sarà visitabile dal 17 luglio al 2 novembre tramite l’applicazione mobile MIRNArte, scaricabile dal 25 giugno sugli store Apple e Google Play.

Il catalogo della mostra sarà consultabile, sia in forma cartacea che in modalità digitale, a partire dal mese di luglio.

