È stato pubblicato, in via telematica, il nuovo bando per il concorso musicale “Viola 2023”.

La manifestazione finale si terrà sabato 25 novembre 2023, sarà dedicata alla compianta Romina Meloni di Ozieri e sarà l’occasione per stimolare una riflessione e un confronto, in particolar modo nei giovani, sulla cultura della non violenza. Ora e luogo dell’iniziativa verranno comunicati in prossimità dell’evento.

«Come in ogni edizione, si intende dare importanza alla promozione di una cultura della non violenza, al contrasto degli stereotipi di genere e alle relazioni basate sul rispetto – fanno sapere i promotori – . L’esperienza maturata negli anni all’interno delle nostre comunità, evidenzia la difficoltà ancora persistente nelle donne nel chiedere aiuto e rivolgersi ai servizi presenti nel territorio, pertanto questo progetto si pone l’obiettivo di incoraggiarle ad intraprendere un percorso di aiuto e al contempo stimolare nelle comunità una lettura critica del fenomeno che, in molti casi, sfocia nei femminicidi sempre più in aumento».

«Siamo un centro antiviolenza e antistalking che opera nei sedici comuni del territorio del distretto – concludono –. Offriamo ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza e stalking. Lavoriamo in rete con i servizi del territorio in ambito di contrasto alla violenza di genere. Il nostro centro è inserito nel circuito nazionale antiviolenza del 1522».

© Riproduzione riservata