Buoni per il palato, ma anche per il portafogli. Ci sono anche un Mandrolisai e un Vermentino nella guida del Gambero Rosso per il 2023 che premia i migliori vini d’Italia che costano meno di 15 euro. Compaiono in una lista di 67 considerati eccellenti.

Il primo è il Fradiles di Atzara, che dà anche il nome alla cantina che lo produce: significa “cugini”. Le uve da cui nasce sono il muristellu (detto anche bovaleddu o bovale sardo), il cannonau e la monica. Si presenta, si legge nella recensione, “con una veste di un colore rosso rubino intensa ed impenetrabile, conferita soprattutto dal muristellu e dalla monica, uve ricche in antociani, e una discreta consistenza”.

Premiato anche il Vermentino di Gallura Petrizza ’21, Masone Mannu: spopola in Costa Smeralda e si presenta, scrivono i produttori, di “colore giallo paglierino luminoso e vivace. I suoi profumi fruttati invitano al sorso: fresco, sapido e persistente. Un vino adatto agli aperitivi o in abbinamento con i piatti della cucina di mare”.

