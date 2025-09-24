Un'altra serata dedicata alla lettura è in programma oggi, 24 settembre. in piazza Marconi a Villaputzu.

Roberta Colombari presenterà il suo libro "Nuvola con Vista".  A dialogare con l'autrice sarà Fabio Medda.

L'appuntamento è alle ore 19,30 sulla scalinata della Piazza. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà all'interno dei locali dell'ExMU, l'ex municipio.

