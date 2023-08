La chiesa campestre di San Sisinnio a Villacidro è già parata a festa, illuminata e decorata da centinaia di bandierine bianche e rosse. Dalla scorsa estate la Festa di San Sisinnio è inserita nel Cartellone degli eventi della tradizione identitaria della Sardegna.

I colori del santo martire e guerriero spiccano anche nelle migliaia di bandierine e teli della via Garibaldi, che come ogni anno si prepara ad accogliere il lungo corteo e la processione religiosa, una tradizione che ogni anno si ripete e si rinnova da quattro secoli.

Ieri notte anticipo di festa nella piazza della chiesa di San Sisinnio immersa nell'omonimo parco di olivastri centenari, con il monologo teatrale sull'eccidio di Buggerru “Eva e Petra”, scritto da Gianni Loy e interpretato da Fabrizio Passerotti.

Domani alle 18:30 l'avvio dei festeggiamenti religiosi, con la messa e la processione solenne per accompagnare l'effige e la reliquia di San Sisinnio dalla parrocchia di Santa Barbara verso la sua chiesa con le autorità religiose e civili, la scorta dei cavalieri di San Sisinnio e il corteo dei gruppi folk, banda musicale e fedeli. Il rientro del Santo in processione verso il paese di domenica 6 agosto verrà ripreso quest'anno dalle videocamere di Videolina.

«La Festa di San Sisinnio oltre a rappresentare la nostra identità e le nostre tradizioni, costituisce un momento di grande coesione nella nostra comunità e può diventare uno dei volani di sviluppo turistico ed economico della nostra comunità, prestando sempre particolare attenzione a preservare ed esaltare i caratteri religiosi e di devozione verso il Santo martire» afferma il sindaco di Villacidro, Federico Sollai.

Le celebrazioni per San Sisinnio uniscono da sempre il carattere religioso della festa a quello popolare, con intrattenimenti ludici e serate musicali; venerdì e sabato nella piazza della chiesa campestre, domenica e lunedì nel centro abitato di Villacidro.

Venerdì 4 agosto alle 21,30 la cantautrice Claudia Aru in concerto nel suo paese di origine, seguita dal dj set di Luca T.

Sabato 5 agosto alle 7 del mattino, sempre in località San Sisinnio, si apre con lo spettacolo musicale “Polyphony of Stones” del sassofonista Enzo Favata con i Tenores di Bitti “Mialinu Pira”. Alle 18 in via Nazionale, nel centro abitato, l'appuntamento sportivo con la gara di corsa su strada “La Corrida di San Sisinnio” organizzata dall'asd Olympia. Alle 19 nel parco di San Sisinnio il gioco “I custodi della grande Reliquia” a cura del Comitato San Sisinnio, il “Battesimo della Sella” a cura del circolo ippico Dhionisia e il “Truccabimbi” a cura di Fru Fru. La serata nella piazza della chiesa vede il primo torneo di murra “Sa murra de Santu Sisinni” a cura del Comitato San Sisinnio. Alle 21:30 il concerto del gruppo etno-folk Sonadas e un dj set.

Domenica 6 agosto in piazza XX settembre, largo ai comici Pino & gli Anticorpi alle 22 e dj set di Sandro Azzena a seguire.

Lunedì 7 agosto alle 18:45 parte il tour guidato "Sulle tracce di San Sisinnio: tra storia e leggende", a cura di Roberta Caboni (prenotazioni telefoniche al numero 3485223897). A salutare la Festa Manna, il concerto più atteso: alle 22 Elettra Lamborghini con il suo Elettraton Tour e Dj Comollo di Radio 105 al parco Brigata Sassari in via Farina.

Per tutti i giorni della Festa, dal 4 al 7 agosto, il Comune ha emesso una ordinanza che vieta il consumo e la vendita in strada di alimenti e bevande in vetro e lattine, per questioni di sicurezza.

© Riproduzione riservata