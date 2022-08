Restano per ora una “manifestazione spontanea” fuori dal cerimoniale del Comune e della Curia di Sassari, ma propongono grande passione. È partita stasera da Largo Cavallotti la Discesa dei Candelieri Medi, che come dimensioni sono una via di mezzo tra i mini Candelieri delle bambine e dei bambini e i grandi ceri lignei della Faradda del 14 agosto.

Non ci sono voti da sciogliere, per questo il tragitto si conclude nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria di Betlem.

Sono 17 i Candelieri Medi che hanno riproposto la Discesa dopo i due anni di stop per la pandemia: il Candeliere di Nostra Signora della Mercede, patrona dei Facchini ora chiamati Braccianti; San Cristoforo per gli Autoferrotranvieri; Macellai, Fabbri, Viandanti, Contadini, Falegnami, Sarti, e Massai. Si sono presentati con due Candelieri Medi gli Ortolani, i Piccapietre, i Muratori e i Calzolai.

Centinaia le persone che li hanno seguiti in corso Vittorio Emanuele. Tra il pubblico anche decine di turisti.

© Riproduzione riservata