Partirà il 3 aprile dal teatro centrale di Carbonia alle 20.30, la tournée Cedac di Veronica Pivetti, protagonista della pièce “L’inferiorità mentale della donna” di Giovanna Gra.

In scena insieme ad Anselmo Luisi.

Si tratta di uno spettacolo nato per smontare, dogma dopo dogma, le presunte pecche delle donne di ieri e di oggi. L’attrice milanese, assieme al suo compagno di cordata, Luisi, appunto, diretti da Gra&Marmor, esporranno le loro teorie, condendole con musiche e canzoni che ribalteranno palco, platea e loggia di qualsiasi teatro.

In un momento storico, che dura oramai svariati anni, si ha bisogno di stemperare la pesantezza con risate catartiche, per allontanare, almeno per qualche ora, le incombenze che ci fanno quotidiana compagnia.

Lo spettacolo, sarà, poi il 4 aprile alle 21 al teatro comunale di San Gavino. Il giorno dopo, invece, al “Garau” alle 20.30. Al civico di Alghero alle 21 del 6 aprile. E infine il 7 alle 21 al “Tonio Dei” di Lanusei. Per informazioni e prenotazioni www.cedacsardegna.it

