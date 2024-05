Vent’anni fa moriva all’improvviso Franco Oliverio, medico cagliaritano in prima linea nella sua professione e nelle lotte sociali per il miglioramento della vita dei ceti più fragili. Nel suo ricordo si svolge domani, giovedì 30 maggio, alle 18.30, alla Comunità La Collina a Serdiana un incontro che si apre con un omaggio teatrale ideato da Gianni Loy con Cristina Maccioni, Antonello Giuntini e Sergio Lecis.

Nella seconda parte gli interventi di Ettore Cannavera, Salvatore Morittu, Franco Meloni, Maurizio Chessa e Vincenzo Falqui.

Franco Oliverio, impegnato su più fronti, è stato uno degli animatori della mobilitazione per il diritto alla casa, partita da Sant’Elia. «Il suo ricordo – sottolineano i promotori dell’iniziativa – costituisce un punto di riferimento per restituire speranza e fiducia alle persone che vivono in condizioni di emarginazione e di disagio sociale».

