Sono i temi forti a convincere e trionfare a Venezia '81. Ad aggiudicarsi il Leone d’oro è stata l'eutanasia da camera e sincopata di Pedro Almodovar de “La stanza accanto”, il film forse meno almodovoriano e autorale del regista spagnolo e il primo in lingua inglese.

Leone d'argento invece per l'Italia con”Vermiglio” di Maura Delpero, una storia sussurrata sul tempo che passa nel paesaggio metafisico delle Dolomiti al confine con l'Austria dove c'è la guerra, ma è lontana, a valle. E dove si consuma anche una piccola-grande tragedia.

Di seguito tutti i premi ufficiali assegnati questa sera nella cerimonia di chiusura della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica in Sala Grande al Palazzo del cinema:

- LEONE D'ARGENTO Premio per la migliore regia a: THE BRUTALIST di Brady Corbet (Regno Unito);

- COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a: NICOLE KIDMAN nel film BABYGIRL di Halina Reijn (Stati Uniti);

- COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a: VINCENT LINDON nel film JOUER AVEC LE FEU (THE QUIET SON) di Delphine Coulin e Muriel Coulin (Francia);

- PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: MURILO HAUSER e HEITOR LOREGA per il film AINDA ESTOU AQUI di Walter Salles (Brasile, Francia);

- PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: APRIL di Dea Kulumbegashvili (Francia, Italia, Georgia);

- PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore emergente: PAUL KIRCHER nel film LEURS ENFANTS APRÈS EUX (AND THEIR CHILDREN AFTER THEM) di Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma (Francia);

ORIZZONTI

La Giuria Orizzonti, presieduta da Debra Granik e composta da Ali Asgari, Soudade Kaadan, Christos Nikou, Tuva Novotny, Gábor Reisz e Valia Santella, e dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 13 cortometraggi in concorso, ha assegnato:

- PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a: ANUL NOU CARE N-A FOST (THE NEW YEAR THAT NEVER CAME) di Bogdan Mureșanu (Romania, Serbia);

- PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a: SARAH FRIEDLAND per il film FAMILIAR TOUCH (Stati Uniti);

- PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a: HEMME NIN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BIRI (ONE OF THOSE DAYS WHEN HEMME DIES) di Murat FÕratoğlu (Turchia);

- PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE FEMMINILE a: KATHLEEN CHALFANT nel film FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland (Stati Uniti);

- PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE MASCHILE a: FRANCESCO GHEGHI nel film FAMILIA di Francesco Costabile (Italia);

- PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: SCANDAR COPTI per il film HAPPY HOLIDAYS (Palestina, Germania, France, Italy, Qatar);

- PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a: WHO LOVES THE SUN di Arshia Shakiba (Canada);

- VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS 2024

a RENE' VA ALLA GUERRA di Luca Ferri, Morgan Menegazzo, Mariachiara Pernisa (Italia);

LEONE DEL FUTURO - PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA "LUIGI DE

LAURENTIIS"

La Giuria Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima "Luigi

De Laurentiis" della 81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, presieduta da Gianni Canova e composta da Ricky D'Ambrose, Taylor Russell, Bárbara Paz, Jacob Wong ha assegnato il premio:

- LEONE DEL FUTURO - PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA (LUIGI DE LAURENTIIS) a FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland (Stati Uniti)

ORIZZONTI EXTRA

- PREMIO DEGLI SPETTATORI - ARMANI BEAUTY a SHAHED (THE WITNESS) di Nader Saeivar (Germania, Austria);

VENEZIA CLASSICI

la Giuria presieduta da Renato De Maria e composta da 24 studenti - indicati dai docenti - dei corsi di cinema delle università italiane, ha assegnato:

- il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL

CINEMA a: CHAIN REACTIONS di Alexandre O. Philippe (Stati Uniti);

- il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a: ECCE BOMBO di Nanni Moretti (Italia, 1978);

VENICE IMMERSIVE

La Giuria presieduta da Celine Daemen e composta da Marion Burger e Adriaan Lokman dopo aver visionato i 26 progetti in concorso, ha assegnato:

- Il GRAN PREMIO VENICE IMMERSIVE a ITO MEIKYŪ di BORIS LABBE' (Francia, Lussemburgo);

- Il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA VENICE IMMERSIVE a OTO'S PLANET di GWENAEL FRANÇOIS (Lussemburgo, Canada, Francia);

- Il PREMIO PER LA REALIZZAZIONE VENICE IMMERSIVE a IMPULSE: PLAYING WITH REALITY di BARRY GENE MURPHY, MAY ABDALLA (Regno Unito, Francia);

LEONE D'ORO ALLA CARRIERA 2024 a:

SIGOURNEY WEAVER

PETER WEIR

CARTIER GLORY TO THE FILMMAKER AWARD 2024 a:

CLAUDE LELOUCH

PREMIO CAMPARI PASSION FOR FILM a:

PAOLA COMENCINI.

