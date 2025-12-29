Un frammento del passato, l’identità raccontata nell’arte, la memoria che ritorna. È il dipinto che rammenta la storia della fontana lavatoio di La Muddizza, a Valledoria, dagli anni quaranta fino ai primi anni ottanta, simbolo della vita quotidiana di alcune generazioni. L’opera, realizzata dall’artista locale Antonio Oggiano, restituisce valore a un luogo che ha rappresentato un punto di incontro fondamentale per la comunità, custodendo tradizioni e ricordi che fanno parte della identità locale. Il dipinto raffigura le donne intente a lavare i panni, grandi ceste colme di indumenti, la fatica e l'orgoglio, l'occasione di scambiare due chiacchiere, quasi come un momento di libertà nell'ora dedicata al lavoro domestico. Il progetto nasce da un’idea dell'artista, supportato e patrocinato dall'amministratore comunale, guidata dal sindaco Marco Muretti, a conferma dell’importanza di sostenere iniziative culturali che valorizzano la storia e le radici del territorio, anche attraverso i dipinti che raccontano la realtà di una volta.

