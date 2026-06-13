Tre spettacoli dal vivo per grandi e piccini con la regia di Nicola Michele e la partecipazione di attrici e attori del laboratorio tenuto dalla compagnia teatrale “Il Salto del Delfino”. E’ tutto pronto per la sesta edizione della rassegna “Teatri d’Estate” in programma dal 19 giugno al 10 luglio a Villa de Villa.

Si parte venerdì prossimo, alle 21, con “Alice nelle meraviglie”, uno spettacolo liberamente ispirato al romanzo di Lewis Carrol.

Secondo appuntamento il 3 luglio, alle 21, con “Donne al centro”. In scena, la storia di un gruppo di amiche che vuole aprire un centro di aggregazione sociale nel proprio paese ma si scontra con la diffidenza e i pregiudizi della gente.

Chiusura il 10 luglio, alle 20, con “Viola e Blu” uno spettacolo sulla parità di genere, pensato per adulti e bambini.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero whatsapp 3938879311

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