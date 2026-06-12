Due serate dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia degli ecosistemi marini nel cuore della Costa Smeralda. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani e della Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo, Smeralda Holding promuove “Voci dal mare”, un ciclo di incontri aperti al pubblico che si terrà domani, 13 giugno, e l’8 luglio al Waterfront di Porto Cervo.

L’iniziativa rientra nel programma “Smeralda Holding Blue Days”, progetto annuale di sensibilizzazione ambientale che coinvolge scuole, comunità locali, dipendenti e visitatori con attività dedicate alla tutela del mare e del territorio. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sui temi della biodiversità marina, del cambiamento climatico e della protezione del Mediterraneo.

Il primo appuntamento, in programma domani, sabato 13 giugno alle 19.30, sarà moderato dal giornalista Simone Pazzano e vedrà la partecipazione di tre esperti di rilievo nazionale. Marzia Ceccherelli, docente dell’Università di Sassari e coordinatrice del progetto Blu Forest, illustrerà gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini e i risultati del ripristino di oltre 2.000 metri quadrati di Posidonia oceanica nella baia di Cala di Volpe. Interverrà anche l’oceanografo e climatologo Sandro Carniel, che accompagnerà il pubblico in una riflessione sul Mediterraneo come laboratorio del cambiamento climatico. Sarà presente inoltre Marco Spinelli, fotografo ed esploratore del mondo sommerso, con immagini e testimonianze dedicate alla fauna marina e alle sfide legate all’inquinamento dei fondali.

Il secondo incontro, previsto l’8 luglio, riunirà altre autorevoli voci del panorama scientifico e ambientale italiano per discutere del futuro del Mediterraneo e del rapporto tra uomo e natura.

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