L'evento aperto al pubblico è dedicato all'analisi delle sfide ambientali e sociali legate al degrado del suolo e ai cambiamenti climatici. L'appuntamento è per mercoledì 17 giugno alle 14.30 nell’Aula Magna Barbieri del Dipartimento di Agraria, in viale Italia a Sassari. L'iniziativa "Custodes - Processi di desertificazione e cura del territorio" è organizzata dal Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione, dal Dipartimento di Agraria e dal Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università di Sassari, in occasione della Giornata Mondiale contro la Desertificazione e la Siccità.

Finanziato dai fondi del 5xmille dell'ateneo sassarese nell'ambito delle attività di Terza Missione dell'Ateneo, il progetto "Custodes" nasce con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini, studenti e comunità locali sui processi di desertificazione e siccità che interessano la Sardegna, valorizzando al contempo il ruolo degli agricoltori e degli operatori del settore agrosilvopastorale quali custodi del territorio, della memoria collettiva e della resilienza delle comunità rurali.

Attraverso un approccio interdisciplinare, che integra competenze tecniche, sociologiche e pedagogiche, il progetto sviluppa attività di ricerca partecipativa, percorsi di co-progettazione e strumenti innovativi di divulgazione ambientale. Tra questi, un gioco educativo basato sulla gamification per favorire la comprensione dei fenomeni di degrado ambientale e delle strategie di adattamento, oltre alla raccolta di testimonianze e materiali audiovisivi dedicati alle esperienze degli attori del mondo rurale.

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