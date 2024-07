La scultura Madri del Vento dell’artista e designer sassarese Genesio Pistidda è stata selezionata per l’esposizione alla mostra “Untouchable”. L'esposizione collettiva sarà inaugurata sabato alla Galleria d’arte ADmore - Studio d’arte Lo Verso, nell’isola della Giudecca n. 597- Sestiere di Dorsoduro a Venezia.

La scultura, realizzata in terracotta e laminata in Rame e Oro, è dedicata dall’autore all’attrice poliedrica Nerina Nieddu, scomparsa recentemente, con la quale ha condiviso un decennio di collaborazioni e di affinità in molti campi dell’arte e del teatro.

L’opera Madri del Vento del designer sassarese ha suscitato grande interesse per le eco lontane che arrivano dalla bronzistica nuragica, dal richiamo alle opere dei maestri Francesco Ciusa “La madre dell’ucciso” e Costantino Nivola “Le Madri” che si vanno a fondere, nella rielaborazione artistica dell’autore, con il paesaggio della Sardegna dove sono numerose le cavità della roccia che si aprono lungo la costa e nelle montagne.

Tra gli artisti selezionati, Genesio Pistidda è l’unico artista della Sardegna. Esporrà con scultori e designer italiani e stranieri, tra questi Kenjiro Asaki, Teresa Bellini, Sofia Colucci, Marie Dubreuili, Inna Etuvgi, Laura Lo Verso, Alberto Lo Verso, Anna Miranda, Pietro Coppi, Kenan K, Ayfer Isik, Patrick Smith, Fernanda Volkmann e Thiago Arléo.

La mostra è stata allestita in occasione della 60^ Biennale d'arte di Venezia e ne riprende il tema “Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere”.

