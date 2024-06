Il titolo dello spettacolo è “Un molto liberamente ispirato … Sogno di una notte di mezza estate”. L'appuntamento è per sabato alle 20 al CineTeatro Astra di Sassari.

Ragazze e ragazzi della Scuola di Teatro di Daniela Cossiga e Antonella Masala si cimentano con un grande classico, fatto di segni, concetti, tematiche e rimandi complessi; ma i ragazzi hanno affrontato questa nuova prova con perseveranza e curiosità, mettendosi come sempre in gioco ognuno con le proprie caratteristiche e i propri talenti.

La sfida è stata quella di utilizzare Shakespeare come pretesto per dare vita a un copione totalmente originale dove le invenzioni sceniche e drammaturgiche hanno un’unica firma quella dei ragazzi. Il compito delle animatrici è stato quello di stimolare, coordinare e sottolineare che non c’è un modo per fare le cose, ma il nostro, vostro e loro modo nel rispetto delle individualità dei tempi e di tutto ciò che ognuno dei ragazzi ha messo in gioco con generosità e fiducia. Shakespeare è un viaggio - specchio di tutti noi.

Il pubblico assisterà a una storia che gira vorticosamente e che coinvolge una compagnia teatrale in prova di spettacolo, spiriti e folletti, fiori magici, intrighi fiabeschi, sogni nei sogni … sempre che sogno sia. Viene fuori una notte folle e piena di avvenimenti che coinvolgono tutto e tutti, tra amore e fantasia, sogno e reale, attore e personaggio. Nello spazio e nel tempo di questo ‘sogno' è racchiusa la storia.

In scena Agata Bacciu, Alessia Pinna, Anna Casu, Edoardo Rezza, Elena Sodini, Elisa Pala, Elisa Spiri, Emma Sotgiu, Enrico Cordella, Giorgia Pinna, Giulia Verrastro, Iris Murgia, Lara Lupinu, Lavinia Pasella, Marco Ruiu, Mattia Usai, Martina Demontis, Maura De Santis, Moreno Rossi, Riccardo Solinas, Sabrina Pintore, Serena Pintore, Virginia Cossu.

