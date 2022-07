“Stiamo ampliando l'offerta formativa e adeguandola alle esigenze lavorative del territorio” ha spiegato il rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, nel presentare in Aula Magna i corsi di laurea. Sono diventati 62: 34 dedicati alle lauree triennali, 22 magistrali e 6 magistrali a ciclo unico.

Le novità riguardano il Dipartimento di Architettura, Designa e Urbanistica di Alghero col corso triennale di design, e la riattivazione dei corsi in Ostetricia e Ingegneria industriale e quello in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.

Sette i corsi di laurea internazionali, in collaborazione con atenei di tutto il mondo: Economia; Scienze chimiche; Architettura; Pianificazione, politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio; Scienze delle produzioni zootecniche; Wildlife management, totalmente in lingua inglese, come il corso di Innovation management for sustainable tourism.

L'ateneo sassarese ha sottoscritto un protocollo d'intesa col Ministro per la Pubblica Amministrazione “PA 110 e lode” per consentire ai dipendenti pubblici di usufruire di un incentivo per l'accesso all'istruzione terziaria, con l'attivazione di sette corsi, alcuni dei quali saranno deliberati dal Senato a fine mese.

L'università di Sassari ha poi stanziato 250mila euro per l'erogazione di borse di studio a favore di studentesse e studenti provenienti dall'Ucraina: 25 sono borse onnicomprensive da 8.400 euro annui; 25 parziali da 5.400 annui; 25 con iscrizione gratuita ai corsi di laurea e laurea magistrale.

