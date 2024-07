Al via lunedì 8 luglio le iscrizioni ai corsi di studio dell’Università di Cagliari per l’anno accademico 2024-2025.

Nove nuovi corsi tra i 95 proposti dall’Ateneo cagliaritano, tra lauree triennali, magistrali e a ciclo unico. Oltre 40 scuole di specializzazione, 18 dottorati di ricerca con sede interna e 22 dottorati in convenzione, cui si aggiungono numerosi master di primo e secondo livello che spaziano in tutti gli ambiti umanistici e scientifici.

Le attivazioni dei nuovi corsi riguardano tutte le principali aree scientifiche. Inoltre, coinvolgono tutte e tre le principali tipologie di corso: triennali, laurea magistrale biennale e magistrali a ciclo unico quinquennali o sessennali.

«I dati sulle immatricolazioni sono in crescita. Gli iscritti al 1° anno di laurea magistrale sono aumentati del 31,18% rispetto all'anno precedente, quelli nei corsi triennali sono aumentati del 2,12%, mentre registriamo una crescita del 14,99% negli iscritti al primo anno del ciclo unico. Questi numeri - afferma il Rettore Francesco Mola – rappresentano una risposta al nostro impegno costante di costruire un ateneo sempre più accogliente, dove gli studenti e le studentesse possano prepararsi per il loro futuro professionale, ma anche vivere momenti di socializzazione, sport e benessere in una città a misura di studente».

Non solo, l’Ateneo offre anche un numero sempre maggiore di servizi che completano l’attività didattica e la ricerca, garantendo così il diritto allo studio.

