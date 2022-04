Fabio Volo torna ad Alghero per presentare il suo ultimo libro "Una vita nuova" (Mondadori, 2021).

L'appuntamento è per sabato 9 aprile al cinema Miramare con ingresso a partire dalle 15.30 e inizio alle 16.

"Una vita nuova", uscito da pochi mesi e prima pubblicazione di Volo dopo l'inizio della pandemia, è stato scritto in gran parte in Sardegna, nel corso di una vacanza estiva on the road. È un libro che nasce in viaggio e al tema del viaggio è profondamente legato.

Nelle pagine il racconto di Paolo e Andrea, due amici che viaggiano su una vecchia Fiat 850 spider. Andrea aspetta un verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in crisi: di coppia, di identità, di mezza età. O forse ha solamente bisogno di leggerezza. Il padre di Paolo aveva dovuta vendere l'auto per far spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange. Così il figlio ha deciso di recuperarla e fargli una sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro con la spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l'amore, il lavoro, i genitori.

