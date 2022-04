Un nuovo direttore fa il suo ingresso al New York Times. Si tratta di Joseph Kahn che a giugno prenderà il posto di Dean Baquet, che raggiunti i 65 anni lascia per limiti di età. Per il più influente quotidiano Usa questo è un momento molto delicato alla ricerca di nuovi lettori senza abbandonare la sua fascia storica rappresentata dal pubblico progressista.

Baquet è stato al timone del giornale dal 2014 e ha portato alla vittoria di 18 premi Pulitzer.

Il nuovo direttore, 57 anni, dal 2016 è stato il vice, ha vissuto a lungo in Cina e nel suo futuro incarico si dovrà dedicare alla transizione digitale dopo decenni di carta stampata, con l’obiettivo inoltre di attirare nuovi abbonamenti non solo negli Stati Uniti ma nel resto del mondo.

Attualmente gli abbonati online sono circa 10 milioni.

(Unioneonline/s.s.)

