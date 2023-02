Il servizio di gestione delle biblioteche in Marmilla è in scadenza e per i prossimi due anni è avviata la gara per determinare chi gestirà il servizio delle venti biblioteche del sistema.

L’Unione dei comuni Marmilla ha infatti avviato le procedure d’appalto pubblicando su “Sardegna Cat” una nuova gara in cui chi vincerà gestirà tutte le biblioteche per 21 mesi, con decorrenza presunta il primo aprile 2023. L’importo base di gara è di 698mila 720 euro.

Le biblioteche che rientrano nel sistema sono quelle presenti nei comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

Sul disciplinare di gara è specificato che l’Unione Marmilla si riserva la facoltà di rinnovare il servizio alla scadenza, per un massimo di 21 mesi e alla stessa cifra dei 21 mesi precedenti. La scadenza è fissata al 27 febbraio.

