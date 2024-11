Un battito d’ali può raccontare una storia straordinaria. Domani, sabato 16 novembre, all’Orto Giardino Mariposa de Cardu, i visitatori avranno l’occasione di immergersi in un universo fatto di colori, delicatezza e metamorfosi.

Grazie al progetto “Un mondo da farfalla” di Manola Bellanca, grandi e piccoli potranno vivere un’esperienza unica: camminare tra piante tropicali, circondati da farfalle esotiche e autoctone, e scoprire i segreti della loro vita in un viaggio emozionante dalla crisalide al volo.

Nata dalla curiosità del figlio, la passione di Manola per le farfalle si è trasformata in una vera missione.

«Cinque anni fa cercavo uova e bruchi di macaone, oggi condivido questa meraviglia con chiunque voglia conoscere il ciclo di vita di questi insetti, dal mimetismo alla metamorfosi», racconta, «Per me è stata un'emozione unica, ma non poteva rimanere solo una nostra emozione: tutti dovrebbero avere modo di avvicinarsi a questo mondo meraviglioso. Nasce così la mia pagina "da bruco a farfalla" sui social! Ho continuato a studiare per poter allevare altre specie, da quelle autoctone son passata alle alloctone e alle bellissime farfalle tropicali»

Durante la giornata, i e le partecipanti potranno osservare da vicino bruchi, crisalidi e farfalle, scoprendo i segreti e la fragilità di un ecosistema prezioso. L’evento è stato promosso dall’associazione Il Crogiuolo in memoria di Luisa e Stefano Atzeri.

