“Un minuto in meno in doccia significa un risparmio di 10-15 litri d'acqua. Moltiplicato per almeno 80 mila sassaresi che si fanno la doccia, significa un risparmio di 100 mila litri d'acqua”: è uno degli esempi fatti dall'assessore all'ambiente Antonello Sassu nel presentare la campagna di sensibilizzazione sull'uso delle risorse ambientali ideata dal Comune di Sassari.

Il motto è: ragiona, scegli, agisci. Le aree di intervento con consigli e suggerimenti che verranno irrorati (infografiche e brevissimi scritti) attraverso i canali web e social sono quattro: acqua, energia. Stili di vita e verde.

Un altro esempio di come il cittadino possa influire sul risparmio delle risorse energetiche: consumare frutta e verdura di stagione consente di consumare il 60% in meno di energia e risorse idriche rispetto alla coltivazione in serra.

L'assessore Sassu ha chiuso con un monito: “Non dobbiamo vivere pensando che le risorse siano illimitate, che avremo sempre acqua, gas ed energia elettrica: pensarci già ora significa pensare al futuro”.

