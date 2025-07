La big band DisOrchestra si fa in due sul palco del festival Abbabula, in piazza Moretti a Sassari: il 17 luglio con il tributo a Lucio Dalla ("L'ultima Luna") e il 7 agosto con Davide Shorty che presenta il suo ultimo lavoro "Nuova Forma".

L’Ultima Luna è il tributo della DisOrchestra a Lucio Dalla: un vero e intenso atto d’amore, una riscrittura collettiva, poetica e sorprendente dell’universo sonoro del cantautore bolognese con arrangiamenti originali e uno sguardo fresco sulla sua intramontabile e iconica discografia. Sul palco, le voci di Lacana, Eleonora Pili e Raffaele Puglia, che firma anche la direzione musicale insieme a Federico Pintus.

"Davide Shorty & La Disorchestra" sarà un live set raffinato e coinvolgente, capace di restituire una forma nuova – appunto – al concetto di performance musicale: un’esperienza che supera il concerto tradizionale, fondendo dimensione poetica e groove contemporaneo. Davide Shorty proporrà il suo ultimo disco "Nuova Forma" , un viaggio musicale e narrativo, in cui parole e musica dialogano in un intreccio continuo tra racconto personale e riflessione collettiva. Temi come identità, radici, cambiamento e linguaggio emotivo trovano espressione in una scaletta che alterna brani originali a momenti di intensa narrazione.

