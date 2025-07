I mestieri di un tempo erano il cuore pulsante delle comunità preindustriali. Incarnavano il senso della vita collettiva e di appartenenza a una comunità, creavano legami sia tra i mastros che tra le famiglie. Il lavoro condiviso generava cooperazione e rafforzava la fiducia tra vicini.

Di questi significativi mestieri e dei protagonsiti, non troppo lontani nel tempo, racconta il prezioso libro di Francesca Manca “Fatziennas de una olta”. È un viaggio realistico, a ritroso nel tempo, alla scoperta dei mestieri tradizionali artigianali e domestici che sono stati colonne portanti del tessuto sociale e culturale, consentendo a intere comunità di sopravvivere, cooperare, innovare e costruire identità. Il volume sarà presentato dall’autrice venerdì 4 luglio al Centro di Cultura UNLA.

Con la scrittrice dialogheranno Bachis Serra, Giovanni Matta e Francesco Porcu, amici e sodali dell’associazione culturale Elighes Uttiosos che in tanti anni ha valorizzato la poesia e la prosa in limba, nella variante lussurgese.

Appuntamento venerdì 4 luglio presso il salone del Centro alle 18.30. Il ricavato della vendita del volume sarà interamente devoluto in beneficenza alla missione salesiana per i bambini dell’Ucraina.

