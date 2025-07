Mercoledì 9 luglio alle 19, lo scrittore e giornalista Beppe Severgnini presenterà l’opera “Socrate, Agata e il futuro” all’Imbarcadero della foce del Coghinas di Valledoria, in conversazione con Gianni Garrucciu. La serata sarà arricchita dagli interventi delle ragazze del Servizio civile universale.

L’evento è organizzato da Lìberos con il contributo del Comune di Valledoria e in collaborazione con la Scuola civica di musica Doria e la libreria Koinè Ubik di Sassari. Nato a Crema, Beppe Severgnini è editorialista del “Corriere della Sera” dal 1995. Ha creato il forum “Italians” e diretto il settimanale “7”. Opinion writer per “The New York Times” dal 2013, è stato corrispondente in Italia per "The Economist” (1996-2003).

L’opera racconta la vita umana che secondo l’induismo si divide in quattro periodi: il primo serve per imparare, guidati da un maestro; il secondo per realizzare sé stessi; il terzo per insegnare e trasmettere la conoscenza; l’ultimo, segnato da un progressivo disinteresse verso le cose materiali, per prepararsi al congedo.

