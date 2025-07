Oltre 27.000 visitatori in appena due mesi per Il Miele degli Abissi, la straordinaria mostra di Jacopo Scassellati ospitata nella Sala X del Castello dei Doria a Castelsardo:un traguardo che conferma il forte richiamo esercitato dall’esposizione, che ha affascinato migliaia di turisti e ha saputo attrarre anche numerosissimi appassionati e curiosi giunti appositamentenel borgo medievale da tutta la Sardegna. Sin dall’inaugurazione, il primo maggio, la mostra ha suscitato un interesse crescente, alimentato dai racconti di chi – una volta entrato nella Sala X – ha sentito il bisogno di condividere con altri l’emozione e lo stupore provocati da questo viaggio tra mito, materia e memoria. La voce, come un’eco profonda, si è diffusa nei giorni, richiamando nuovi sguardi e nuove sensibilità. «Desidero esprimere la mia più sincera soddisfazione per questa mostra ambientata nello splendido scenario del castello – dichiara Scassellati. – É per me un onore esporre in un luogo così ricco di storia, di cultura e di bellezza. Ringrazio l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza così significativa. L’accoglienza calorosa e l’interesse del pubblico sono per me fonte di grande gioia e di continua ispirazione.». «Questo risultato – commenta l’Assessora alla Cultura Maria Speranza Frassetto – ci incoraggia a proseguire nel cammino intrapreso: investire in cultura non è solo una scelta di valore, ma un atto di fiducia nei confronti della bellezza, dell’intelligenza e della sensibilità collettiva. In un tempo in cui l’attenzione è fugace, noi sentiamo il dovere di proporre occasioni perritrovarla. Il Miele degli Abissi dimostra che l’arte può generare stuporee accendere riflessioni, perché c’è un bisogno profondo di emozionarsi davvero». Promossa dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto e curata da Stefano Resmini, la mostra è visitabile ogni giorno fino al 15 luglio, dalle 9 alle 23.

© Riproduzione riservata