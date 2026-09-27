Poesia, narrativa, musica e lingua sarda tornano protagoniste a Tonara con il Concorso Letterario “Po Peppinu Mereu”, organizzato per il nono anno consecutivo dal Coro Polifonico Femminile Tonara con il contributo del Comune di Tonara, della Fondazione di Sardegna, del BIM Taloro e della Regione Sardegna.

Un appuntamento che, nel segno della figura di Peppino Mereu, poeta tonarese nato nel 1872 e scomparso nel 1901, si richiama all’opera di un intellettuale che fece della poesia in lingua sarda uno strumento per raccontare e denunciare le profonde disuguaglianze sociali ed economiche presenti nell’Isola, autore, tra l’altro, del testo di “Nanneddu Meu”, componimento divenuto nel tempo uno dei simboli della musica sarda, successivamente reinterpretato sia dai cori della tradizione folkloristica sia dai più importanti solisti e gruppi del panorama pop e rock isolano.

Il concorso rinnova l’attenzione verso la lingua e la cultura della Sardegna, aprendosi a forme diverse di espressione e coinvolgendo poeti, scrittori, musicisti e studenti. Il premio si articola in quattro sezioni: la poesia in lingua sarda in rima, aperta a tutte le varianti linguistiche dell’Isola, la poesia in lingua sarda a versi liberi, la scrittura narrativa dedicata alle scuole con “Iscrie unu contu” (“Scrivi un racconto”) e, infine, “Poesia e musica”, che invita a reinterpretare la poesia attraverso il rock, il pop, il rap, la polifonia, il canto a tenore e altre forme della tradizione musicale sarda tenendo in particolare considerazione quelle realizzate a partire dai versi dello stesso Peppino Mereu.

«La rassegna non si limita a custodire un patrimonio del passato – spiega la presidente del Coro Polifonico Tonara, Caterina Carboni – ma, anzi, con il coinvolgimento delle scuole attraverso un premio per le classi che realizzano poesie o racconti in sardo, si propone come strumento vivo di espressione e creatività che, partendo dai più piccoli, prosegua nella trasmissione e nella continuità di questa eredità culturale».

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con l’esclusione degli autori risultati vincitori nell’edizione precedente. Le opere dovranno essere rigorosamente inedite e non essere state premiate o pubblicate in precedenza. Per le sezioni dedicate alla poesia e alla narrativa la scadenza è fissata al 12 ottobre 2026, mentre per le scuole sarà possibile partecipare fino al 26 ottobre. Gli elaborati potranno essere inviati direttamente alla segreteria del concorso “Po Peppinu Mereu”: Coro Polifonico Femminile Tonara in viale della Regione sn, 08039 Tonara (NU), oppure all’indirizzo

e-mail: corofem@hotmail.com. Il concorso mette in palio complessivamente 4.200 euro, con premi destinati ai primi tre classificati delle quattro sezioni. A valutare gli elaborati sarà una giuria presieduta da Gianfranco Tore, docente di Storia Moderna nella Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari e composta da studiosi ed esperti di lingua, letteratura e musica legati alla cultura della Sardegna.

La manifestazione conclusiva e la cerimonia di premiazione, precedute, il giorno prima, da una rassegna di canti e musiche popolari, si terranno a Tonara il 15 novembre 2026 nell’ambito di una due giorni per ricordare Peppino Mereu attraverso ciò che più profondamente gli appartiene: la parola, la poesia e una lingua che continua a trovare nuove voci, nuove forme e nuovi modi per raccontare la Sardegna.

(Unioneonline)

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