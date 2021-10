Due giorni per confrontarsi, scambiare esperienze sulla musica, come comporla e come produrla, cooperare e crescere.

E' l'idea del decano dei cantautori sardi Piero Marras che sabato 16 inaugura il progetto C.E.C., acronimo di Campus di Energia Creativa. Autori, compositori, interpreti, produttori, fonici e altre figure del mondo della musica si ritroveranno nella Villa Piercy, realizzata all'interno di Badde Salighe, la foresta di Bolotana, dall'ingegnere inglese che ha costruito la ferrovia sarda.

Una location che oltre alla riconosciuta bellezza offre anche il silenzio e la quiete per ospitare l'iniziativa che prevede sabato l'incontro con lo scrittore Salvatore Niffoi e domenica quello con Mogol, il grande autore di testi che è pure presidente della Siae.

Questi gli artisti coinvolti nel progetto: Gino Marielli, Francesco Piu, Andrillo, Angela Colombino, Elisa Carta, Daniele Caria Salis, Matteo Leone, Sara Oppo, Daniela Pes, Sergio Piras, Alberto Sanna e Michele Pio Ledda.

Domenica alle 17 ci sarà spazio anche per il pubblico, con ingressi limitati e green pass, per assistere alle performance degli artisti in versione unplugged, solo chitarra, piano e voce.

