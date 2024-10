Recital musicale e teatrale, tratto dall'omonimo romanzo di Emilio Lussu “Un anno sull’Altipiano”, in scena al teatro comunale di Ittiri. L’iniziativa è in programma domenica 3 novembre alle ore 18, con la rappresentazione di un’opera che trae spunto dal memoriale del libro "Ho più ricordi che se avessi mille anni", di evidente rimando a "I fiori del male" di Baudelaire, testo letterario fedele "amico" dell'autore, durante la sua lunga permanenza sull'Altipiano di Asiago. L’adattamento teatrale è di Daniele Monachella con musiche originali di Andrea Congia e Andrea Pisu.

Il memoriale di guerra dall'alto valore letterario, civile, identitario, storico e sociale dell'opera, traduce in esigenza artistica la volontà di tramandare attraverso il linguaggio performativo di prosa-musicale il messaggio morale contenuto in essa, nonché onorare la memoria del popolo sardo che con migliaia di vite umane pagò l'immane prezzo della Grande guerra.

È noto che i dominatori aragonesi vissuti in Sardegna, definivano i sardi "Pocos locos i mal unidos", mentre Emilio Lussu, nella sua analisi testuale, sottolinea come per la prima volta i sardi rimasero coesi, seppur nella sventura delle trincee. Riunisce il pensiero collettivo dei "Diavoli Rossi", sotto l'egida del motto "Forza paris" - "Forza insieme”.

Unità, solidarietà e fratellanza, furono i comuni denominatori che permisero agli sfortunati combattenti, di trascorrere quei tre lunghi anni di guerra. L’ingresso è libero.

